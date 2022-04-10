حبس مالك مكتب يتاجر في العملة الأجنبية بـ عابدين

قررت جهات التحقيق، حبس مالك مكتب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك مكتب كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالمكتب المُشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية") ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.