عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: نستهدف خلق جيل قوي بمدن بديل العشوائيات

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الاحتفال

 افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الدورة الرياضية الرمضانية التى أقيمت بالملاعب المفتوحة بالأسمرات فى دورى الكرة الخماسية للأحياء المطورة (الأسمرات ، روضة السيدة زينب ، أهالينا ١و٢ ، المحروسة  ، معًا  ، الخيالة) تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة".

جاء ذلك بحضور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية و جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، ود. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة  و رزق على رئيس هيئة النقل العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

كما قام محافظ القاهرة خلال الحفل بتكريم منتخب محافظة القاهرة بنين وبنات "قادرون باختلاف - حركى" الحاصل على الترتيب الأول على مستوى الجمهورية فى ألعاب كرة القدم وألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع الأثقال والكرة الطائرة جلوس .

أكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الإنتماء .

أشار محافظ القاهرة إلى سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطني المناطق غير الآمنة وحرصها على بناء الإنسان قبل المكان أصبح واقعًا ملموسًا مشيرًا إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل .  

وأوضح محافظ القاهرة خلال الحفل إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الانسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

محافظ القاهرة يفتتح الدورة الرمضانية للكرة الخماسية للأحياء المطورة.. فيديو


تضمن الحفل عدد من الفقرات الرياضية والفنية المقدمة من مراكز الشباب .
والدورة التى يشارك بها اكثر من ١٩٢ مشارك للمراحل السنية من ١٤ حتى ٣٠ عام فى خماسى كرة القدم تم إقامتها بهدف استثمار طاقات الشباب القاطنين بتلك المناطق واكتشاف الموهوبين . 

IMG-20220409-WA0055
IMG-20220409-WA0055
IMG-20220409-WA0056
IMG-20220409-WA0056
IMG-20220409-WA0052
IMG-20220409-WA0052
IMG-20220409-WA0048
IMG-20220409-WA0048
IMG-20220409-WA0050
IMG-20220409-WA0050
IMG-20220409-WA0051
IMG-20220409-WA0051
IMG-20220409-WA0053
IMG-20220409-WA0053
IMG-20220409-WA0046
IMG-20220409-WA0046
IMG-20220409-WA0047
IMG-20220409-WA0047
IMG-20220409-WA0049
IMG-20220409-WA0049
IMG-20220409-WA0054
IMG-20220409-WA0054
IMG-20220409-WA0040
IMG-20220409-WA0040
IMG-20220409-WA0044
IMG-20220409-WA0044
IMG-20220409-WA0045
IMG-20220409-WA0045
IMG-20220409-WA0038
IMG-20220409-WA0038
IMG-20220409-WA0041
IMG-20220409-WA0041
IMG-20220409-WA0043
IMG-20220409-WA0043
IMG-20220409-WA0039
IMG-20220409-WA0039
IMG-20220409-WA0042
IMG-20220409-WA0042
القاهرة الدورة الرياضية الرمضانية دوري الكرة الخماسية الأسمرات الرياضة أسلوب حياة محافظة القاهرة ألعاب كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

مفيش إقرار.. مطارات مصر ترفع القيود الصحية على القادمين من الخارج

بث مباشر لـ مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في الدوري

وفاة الفنانة ليلى نصر عن عمر يناهز 84 عاما

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلن أسباب استقالة نائب رئيس الزمالك

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة وتحدد موعد ارتداء الملابس الصيفية

ترشيحاتنا

غرق شخصين واختفاء ثالثا في المياه بماليزيا بعد فتح الزيارة الأجانب

بنرقص في كباريهات.. سعد الصغير لـ عمر كمال : تاريخ إيه حضرتك؟|فيديو

انتخابات النقابات العمالية .. القوى العاملة تشكل غرفة عمليات وهذه أهم الشروط

سعد الصغير عن علاقته الغرامية بالراقصة شمس: كنت عيل صغير

ريال مدريد يفوز على خيتافي بثنائية في الدوري الإسباني

إلغاء الطرد| بطاقة حمراء لـ بن شرقي في مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمز الغدر..هل يتحول جنس الضبع من ذكر إلى أنثى عامًا بعد آخر؟

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

فيديو

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ