محافظ القاهرة: نستهدف خلق جيل قوي بمدن بديل العشوائيات

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الدورة الرياضية الرمضانية التى أقيمت بالملاعب المفتوحة بالأسمرات فى دورى الكرة الخماسية للأحياء المطورة (الأسمرات ، روضة السيدة زينب ، أهالينا ١و٢ ، المحروسة ، معًا ، الخيالة) تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة".

جاء ذلك بحضور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية و جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، ود. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة و رزق على رئيس هيئة النقل العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

كما قام محافظ القاهرة خلال الحفل بتكريم منتخب محافظة القاهرة بنين وبنات "قادرون باختلاف - حركى" الحاصل على الترتيب الأول على مستوى الجمهورية فى ألعاب كرة القدم وألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع الأثقال والكرة الطائرة جلوس .

أكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الإنتماء .

أشار محافظ القاهرة إلى سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطني المناطق غير الآمنة وحرصها على بناء الإنسان قبل المكان أصبح واقعًا ملموسًا مشيرًا إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل .

وأوضح محافظ القاهرة خلال الحفل إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الانسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.



تضمن الحفل عدد من الفقرات الرياضية والفنية المقدمة من مراكز الشباب .

والدورة التى يشارك بها اكثر من ١٩٢ مشارك للمراحل السنية من ١٤ حتى ٣٠ عام فى خماسى كرة القدم تم إقامتها بهدف استثمار طاقات الشباب القاطنين بتلك المناطق واكتشاف الموهوبين .

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