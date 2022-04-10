نشرة أخبار العالم| زيلينسكي يعلن قبول السلام مع روسيا.. برلمان باكستان يسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان.. ووزارة الحج السعودية تعلن ضوابط أداء الفريضة لعام 2022

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

لن نقاتل من أجل الحطام.. زيلينسكي: سنقبل السلام مع روسيا رغم وحشيتها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ملتزم بالضغط من أجل السلام، على الرغم من "الهجمات الروسية على المدنيين"، وجدد نداءه للدول لإرسال المزيد من الأسلحة قبل التصعيد المتوقع في القتال في شرق البلاد.

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، غداة مقتل ما لا يقل عن 52 شخصًا في غارة على محطة قطار في مدينة كراماتورسك بشرق البلاد، وظهور أدلة على مقتل مدنيين بعد فشل القوات الروسية في الاستيلاء على العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي خلال المقابلة "لا أحد يريد أن يتفاوض مع شخص أو أناس عذبوا هذه الأمة. هذا مفهوم. وكرجل وبصفتي أبًا أفهم هذا جيدًا، لكن لا نريد أن نفقد الفرص إذا توفرت لدينا من أجل حل دبلوماسي. علينا أن نقاتل، لكننا نكافح من أجل الحياة. لا يمكنك القتال من أجل الحطام والغبار عندما لا يوجد شيء ولا شعب. لهذا السبب من المهم وقف هذه الحرب".

رسميًا .. البرلمان الباكستاني يعزل رئيس الوزراء عمران خان

قرر البرلمان الباكستاني، اليوم السبت، عزل رئيس الوزراء عمران خان، بعد تصويت لحجب الثقة عنه.

وكان البرلمان الباكستاني بدأ فرز الأصوات بعد التصويت على اقتراح بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان.

وحسب التقارير، صوت 174 نائباً لصالح حجب الثقة عن عمران خان، حيث يتطلب عزله 172 صوتا.

وقبلها، أعلن رئيس البرلمان الباكستاني قاسم سوري استقالته من منصبه، في خضم معركة على سحب الثقة من حكومة عمران خان.

أقل من 65 سنة| وزارة الحج تعلن ضوابط أداء الفريضة لعام 2022

كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن ضوابط الحج لهذا العام، معلنة السماح لما يصل إلى مليون شخص من داخل وخارج المملكة بأداء مناسك الحج.

وقالت وزارة الحج والعمرة إنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم، واهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

انزلاق غضروفي بسبب القفز بالمظلات.. العاهل الأردني يجري عملية جراحية في ألمانيا

يغادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غدا الأحد، بلاده متوجها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي في منطقة العمود الفقري .

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فإنه عملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالته، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع.

وعانى الملك عبدالله سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.

روسيا تعلن غلق فرعي منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"

أغلقت الحكومة الروسية، أمس الجمعة، الفرعين المحليين لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المدافعتين عن حقوق الإنسان.

وقال بيان وزارة العدل الروسية، إن الممثلية المحلية لكل من منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش تم شطبها من السجل الرسمي للمنظمات غير الحكومية الأجنبية في روسيا بسبب "انتهاكات للقانون الروسي".

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، إن هذا الإجراء يعني إغلاقا لفرعها المحلي.

وكانت المنظمتان انتقدتا بشدة الهجمات الروسية في أوكرانيا التي طالت مدنيين، وتسببت في قتل النساء والأطفال.

تعديل ممرات الإجلاء الإنسانية في لوجانسك.. ماذا طلب زيلينسكي بعد حادث "محطة القطار"؟

قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إنه تم الاتفاق على فتح عشرة ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق محاصرة بأوكرانيا اليوم،وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضافت أن الممرات المزمعة تشمل واحدا لإجلاء السكان بوسائل نقل خاصة من مدينة ماريوبول.

ويتم الإعلان عن ممرات آمنة يوميا في أوكرانيا، وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن تعطيل عمليات إجلاء المدنيين.

وقال حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية سيرهي جايداي اليوم السبت إن هناك حاجة لمزيد من عمليات الإجلاء من المنطقة مع تزايد القصف في الأيام القليلة الماضية ووصول المزيد من القوات الروسية، وفقاً لوكالة رويترز.

عدوان إسرائيلي جديد على نقاط في المنطقة الوسطى بالأراضي السورية

أفادت وكالة الانباء السورية، اليوم السبت، بتصدي وسائط الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي من اتجاه شمال لبنان استهدف نقاطاً عدة في المنطقة الوسطى.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه في حوالي الساعة 6.45 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأشار المصدر إلى أنه يتم العمل على تدقيق نتائج العدوان.

حقيقة تزايد الإشعاع النووي في تشرنوبيل وسر غرفة الجنود الروس والغابة الحمراء

ذكر تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن مستويات الإشعاع النووي تزداد في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في مكان واحد صغير، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع الآن أعلى من المعتاد.

قال تقرير سي إن إن، أنه ليس هناك استدلال لوجود مرئي لمصدر المواد المشعة في الغرفة التي تواجد بها الجنود الروس الذين قدموا لمحطة تشيرنوبيل النووية.

لكن المسؤولين الأوكرانيين يقولون إن الإشعاع قدم من جزيئات صغيرة وغبار جلبه الجنود الروس إلى المبنى.

يعتقد الجندي إيهور أولكوف: أن الجنود الروس "ذهبوا إلى الغابة الحمراء وجلبوا معهم مواد مشعة من خلال أحذيتهم".

أضاف "لم يتم رصد زيادة الإشعاع إلا في الأماكن التي تواجد بها الجنود الروس".

تم منح سي إن إن الأمريكية، حق الحديث الحصري إلى أشخاص يعملون في محطة الطاقة النووية لأول مرة منذ عودتها إلى السيطرة الأوكرانية.

احتجاجات في باريس عشية الانتخابات الرئاسية الفرنسية .. فيديو

نظم نشطاء حركة السترات الصفراء احتجاجات متفرقة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، عشية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى غدًا الأحد.

وتحت شعار "مسيرة من أجل المستقبل"، نظم المتظاهرون مسيرات هتفوا خلالها "ماكرون، اخرج في الجولة الأولى!"، و"ماكرون - استقيل!"، وكتب على اللافتات "ماكرون - تقاعس".

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، كانت المواكب سلمية بشكل عام، لكن المتظاهرين بعد أن وصلوا إلى ساحة الجمهورية أشعلوا النار في صناديق القمامة وبدأوا في إزالة الأسوار المعدنية وسرعان ما تدخلت الشرطة ووصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث.