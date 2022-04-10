دبلوماسي شهير ينسى 50 ملفا سريا عن جيشه في موقف أتوبيس

الحظ السئ دفع موظف حكومي في المملكة المتحدة لنسيان وثائق سرية للغاية تركها في محطة للحافلات، وتضمنت هذه الأوراق معلومات سرية عن مواقع القوات الخاصة البريطانية في كابول وتعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تحمل هذه الأوراق بيانات وزارة الدفاع شديدة السرية، والتي تحمل معلومات سرية، كان قد عثر عليها أحد المواطنين في يونيو العام الماضي قبل تسليمها إلى هيئة الإذاعة البريطانية.

ترجع تفاصيل هذه الواقعة، ونسيان 50 ملفا من الأوراق الرسمية، إلى الدبلوماسي “أنجوس لابسلي” في وزارة الخارجية والحاصل على تعليم في أكسفورد، وذلك قبل أن يصبح سفير المملكة المتحدة لدى الناتو.

كشف مصدر أن الوثائق تحتوي على مواقع لجنود النخبة الأمريكية في العاصمة الأفغانية، الأمر الذي أثار غضب الأمريكيين وأثار خلافًا عبر المحيط، نظرا للمخاوف المتعلقة بانتهاكات يمكن أن تعرض حياة الجنود والنساء الأمريكيين للخطر.

وأوضح المصدر أن الصحف ذكرت العدد الدقيق للجنود في المناطق المنتشرة حول كابول ، والتي سقطت في أيدي طالبان في أغسطس الماضي بعد الانسحاب الأمريكي البريطاني.

صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية، أن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية تعاونتا بشكل وثيق في القضية، وكشف سابقًا عن أن الأوراق تضمنت أيضًا تفاصيل حول مرور سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية عبر المياه الإقليمية المتنازع عليها في شبه جزيرة القرم.

لا يُسمح بأخذ مثل هذه المعلومات الاستخباراتية من المباني الحكومية ما لم يتم تسجيل الخروج بشكل صحيح وحفظها بشكل صحيح، ووفقًا للمصدر، أخذ لابسلي الصفحات من الدرج الموجود على مكتبه وأخذها معه إلى المنزل.

أسرار عسكرية في الشارع

كان ذلك في صباح اليوم التالي عندما سقطوا من حقيبته أثناء ذهابه إلى العمل ، قبل أن يُعثر عليهم مبتلين في محطة الحافلات، ثم جفوا وقام بتسليمهم، حاول لابسلي الادعاء بأن الأوراق لم تكن ذات طبيعة سرية، كما زعم المصدر ، قبل أن تكتشف هيئة الإذاعة البريطانية أنها تحتوي على معلومات سرية وهام لا ينبغي للجمهور الإطلاع عليها.

تجنب لابسلي توجيه اتهامات له لخرقه قانون الأسرار الرسمية وإعادة نشرها، مع استقالته من العمل الحساس، يأتي ذلك بعد اتهام موظف حكومي كبير آخر ، هو ريتشارد جاكسون ، بخرق قانون الأسرار الرسمية في عام 2008 عندما ترك وثائق سرية للغاية في قطار ، بما في ذلك ملفات شديدة الحساسية عن القاعدة والعراق.

تم تغريمه 2500 جنيه إسترليني بعد ترك المذكرات على متن قطار من لندن ، قبل أن يتم تسليمها مرة أخرى إلى بي بي سي من قبل أحد أفراد الجمهور، ويعمل لابسلي دبلوماسيًا في وزارة الخارجية منذ أغسطس ، وفقًا لملفه الشخصي على موقع “لينكد إن” ، وكان سفيراً سابقًا في بروكسل.