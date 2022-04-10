عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دبلوماسي شهير ينسى 50 ملفا سريا عن جيشه في موقف أتوبيس

الدبلوماسي “أنجوس
الدبلوماسي “أنجوس لابسلي”

الحظ السئ دفع موظف حكومي في المملكة المتحدة لنسيان وثائق سرية للغاية تركها في محطة للحافلات، وتضمنت هذه الأوراق معلومات سرية عن مواقع القوات الخاصة البريطانية في كابول وتعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تحمل هذه الأوراق بيانات وزارة الدفاع شديدة السرية، والتي تحمل معلومات سرية، كان قد عثر عليها أحد المواطنين في يونيو العام الماضي قبل تسليمها إلى هيئة الإذاعة البريطانية.

txt

الحرب في أوكرانيا لا تختلف عن مصيدة CIA لـ الاتحاد السوفيتي في أفغانستان.. بوتين يقع في الفخ مثل صدام حسين .. العمليات العسكرية ضد روسيا تتم بإدارة وتخطيط من الولايات المتحدة

txt

واشنطن تخصص مزيدا من المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان بحوالي 204 ملايين دولار

ترجع تفاصيل هذه الواقعة، ونسيان 50 ملفا من الأوراق الرسمية، إلى الدبلوماسي “أنجوس لابسلي” في وزارة الخارجية والحاصل على تعليم في أكسفورد، وذلك قبل أن يصبح سفير المملكة المتحدة لدى الناتو.

كشف مصدر أن الوثائق تحتوي على مواقع لجنود النخبة الأمريكية في العاصمة الأفغانية، الأمر الذي أثار غضب الأمريكيين وأثار خلافًا عبر المحيط، نظرا للمخاوف المتعلقة بانتهاكات يمكن أن تعرض حياة الجنود والنساء الأمريكيين للخطر.

وأوضح المصدر أن الصحف ذكرت العدد الدقيق للجنود في المناطق المنتشرة حول كابول ، والتي سقطت في أيدي طالبان في أغسطس الماضي بعد الانسحاب الأمريكي البريطاني.  

صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية، أن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية تعاونتا بشكل وثيق في القضية، وكشف سابقًا عن أن الأوراق تضمنت أيضًا تفاصيل حول مرور سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية عبر المياه الإقليمية المتنازع عليها في شبه جزيرة القرم.

لا يُسمح بأخذ مثل هذه المعلومات الاستخباراتية من المباني الحكومية ما لم يتم تسجيل الخروج بشكل صحيح وحفظها بشكل صحيح، ووفقًا للمصدر، أخذ لابسلي الصفحات من الدرج الموجود على مكتبه وأخذها معه إلى المنزل.

أسرار عسكرية في الشارع

كان ذلك في صباح اليوم التالي عندما سقطوا من حقيبته أثناء ذهابه إلى العمل ، قبل أن يُعثر عليهم مبتلين في محطة الحافلات، ثم جفوا وقام بتسليمهم، حاول لابسلي الادعاء بأن الأوراق لم تكن ذات طبيعة سرية، كما زعم المصدر ، قبل أن تكتشف هيئة الإذاعة البريطانية أنها تحتوي على معلومات سرية وهام لا ينبغي للجمهور الإطلاع عليها.  

تجنب لابسلي توجيه اتهامات له لخرقه قانون الأسرار الرسمية وإعادة نشرها، مع استقالته من العمل الحساس، يأتي ذلك بعد اتهام موظف حكومي كبير آخر ، هو ريتشارد جاكسون ، بخرق قانون الأسرار الرسمية في عام 2008 عندما ترك وثائق سرية للغاية في قطار ، بما في ذلك ملفات شديدة الحساسية عن القاعدة والعراق. 

تم تغريمه 2500 جنيه إسترليني بعد ترك المذكرات على متن قطار من لندن ، قبل أن يتم تسليمها مرة أخرى إلى بي بي سي من قبل أحد أفراد الجمهور، ويعمل لابسلي دبلوماسيًا في وزارة الخارجية منذ أغسطس ، وفقًا لملفه الشخصي على موقع “لينكد إن” ، وكان سفيراً سابقًا في بروكسل.

أفغانستان الأفغاني انسحاب لندن العاصمة المعلومات الجنود الأمريكية الوثائق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

مجلس الزمالك يقبل استقالة مصطفى هدهود

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

الاختيار 3 الحلقة8.. تهديد من محمد مرسي لمصر في حضور طنطاوي والسيسي

مفيش إقرار.. مطارات مصر ترفع القيود الصحية على القادمين من الخارج

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلن أسباب استقالة نائب رئيس الزمالك

ترشيحاتنا

حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد.. اعرف الأفضل للنساء

توقعات الأبراج وحظك اليوم 10-4-2022 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

ميدو: فيريرا معلم وهذا اللاعب الأكثر تطورا في الدوري المصري

فتح الله: بيراميدز يستهدف لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.. فيديو

هالة صدقي تكشف سر مشاركتها في «فاتن أمل حربي»

رضا البلتاجي: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام المصري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار شيكولاتة الحشيش.. هل تهدد "كيندر" حياة الأطفال بالسالمونيلا؟

رمز الغدر..هل يتحول جنس الضبع من ذكر إلى أنثى عامًا بعد آخر؟

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

فيديو

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ