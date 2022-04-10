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رئيس التحرير
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فن

أمير المصرى بصحبة ياسر جلال من كواليس تصوير مسلسل الاختيار 3

صدى البلد

نشر الفنان أمير المصرى صورة له مع الفنان ياسر جلال ، من كواليس تصوير مسلسل “ الاختيار 3 ”  وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام . 

 

وعلق أمير المصرى “  من كواليس مسلسل الاختيار ٣ (القرار) مع النجم الجميل ياسر جلال ”.

 

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ظهر في البرومو الدعائي لمحة من أحداث العمل المعروض حاليا، والذي ستدور أحداثه حول لحظات ما قبل عزل محمد مرسي، وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على مصر، وعرض دور كل كوادر الدولة في مواجهة المخطط الذي كان سيضر بالبلاد، ويظهر خلاله عدد من الشخصيات المهمة، أبرزهم البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلال أحداث ثورة 30 يونيو. 
 

مصر بيومي فؤاد الشرقاوى خالد الصاوي احمد عز محمد رياض كريم عبد العزيز احمد السقا ثورة 30 يونيو

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