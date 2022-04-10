كله بيحلل أسباب خسارة الأهلي.. خالد الغندور: المصري والشعباني لم يأخذوا حقهم

نشر الإعلامى خالد الغندور تدوينة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور “ الناس كلها و الاعلاميين بيحللوا أسباب خسارة الأهلي والإجهاد وغيرها ولكن لم يعطي احد المصري و كابتن معين حقه في مباراة اليوم بعد ٦ سنوات لم يستطع المصري الفوز على الأهلي ”.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والمصري بفوز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المصري للنقطة 19 ويحتل المركز السادس، بينما يتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 31 في مقدمة الدوري ويتساوى مع الزمالك.