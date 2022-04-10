بسمة وهبة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور | شاهد

نشرت الإعلامية بسمة وهبة ، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصور على إعجابهم .

ويذكر ان ردت الفنانة صابرين، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة "هل قللتِ من نفسِك لما قبلتِ تبقى زوجة ثانية؟"، موضحةً: "الزواج الثاني قد يكون تقليلا من المرأة إذا كان زوجها يرغب في أن يتعامل معها كزوجة ثانية، مثل الزواج في السر واشتراط عدم الإنجاب".

وأضافت صابرين خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "احترمت زوجي لما عرض على زوجته الأولى أن ينفصلا، لكنها رفضت، وقالت له أريد تربية ابني، فقالي عاوزة تبقى مع ابنها .. واللي مرضهوش على نفسي مرضهوش على أي سيدة حتى لو مكنتش مصرية".

وتابعت، أن التعدد لا يقلل من شأن المرأة في حالة العدل: "نسبيا يصعب تحقيق العدل، لأن الأولى ظُلمت، فلما شعرت بذلك، طلبت الانفصال، واستجاب لطلبها".