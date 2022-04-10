ترامب: قد أضطر لخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه قد يترشح للرئاسة مرة أخرى، على الرغم من عدم وجود أي إعلانات رسمية في هذا الصدد حتى الآن.

وقال ترامب:"الحقيقة أنني ترشحت مرتين، وفزت مرتين، وقمت بعمل أفضل بكثير في المرة الثانية مما فعلت في المرة الأولى. والآن، قد نضطر إلى القيام بذلك مرى أخرى".

وسأل ترامب أنصاره في تجمع بولاية نورث كارولينا:"هل هناك أي شخص هنا يرغب في رؤيتي أترشح مرة أخرى؟".

واتهم ترامب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"الاستسلام المشين واحدا تلو الآخر" وأكد مجددا أن روسيا لم تكن لتطلق عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في ظل إدارته. وأشار ترامب أيضا إلى أن الولايات المتحدة لديها أقوى القدرات النووية.

في نهاية مارس، أخبر ترامب "فوكس بيزنس" أنه إذا كان لا يزال رئيسا، فسوف يهدد روسيا بالغواصات النووية.

وأظهرت بيانات الاستطلاع التي أوردتها صحيفة "ذا هيل" في وقت سابق من هذا الشهر أن ترامب كان متقدما على كل من بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس في مباريات افتراضية للحملة الرئاسية لعام 2024.