نجم الأهلي السابق: ملعب برج العرب "فضيحة" وساهم في هزيمة الأهلي أمام المصري

يرى وائل رياض نجم الأهلي السابق أن حالة أرضية ملعب برج العرب فضيحة، الأمر الذي أثر على مستوى فريقي الأهلي والمصري خلال لقاء أمس بالدوري.

وقال وائل رياض في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ملعب برج العرب حالته فضيحة بعد ما ظهرت أرضيته بهذا الشكل خلال مواجهة الأهلي والمصري"

أضاف: "لابد من تطوير الملاعب في مصر بشكل أفضل والعمل على الاهتمام بالملاعب بشكل أكبر".

وخسر أمس الأهلي بهدف دون رد أمام المصري ضمن منافسات الدوري هذا الموسم.