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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح التحكم في وزنك خلال شهر رمضان

صدى البلد

يصوم الناس خلال شهر رمضان المبارك من شروق الشمس حتى غروبها. 

بعد 12 ساعة تقريبًا ، عندما يفطر الناس ، فإنهم يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام ، الأمر الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة الوزن. يوصي الأطباء وخبراء الصحة بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون للإفطار في رمضان لعدة أسباب صحية. 

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يصومون ينتهي بهم الأمر باكتساب الوزن في نهاية الشهر  المبارك.

 من خلال إجراء بعض التعديلات البسيطة في الروتين اليومي ، يمكن لأي شخص بسهولة فقدان الوزن والحفاظ على وزن الجسم الصحي خلال هذه الفترة.  

 

قلل تناول السكر

الامتناع عن الطعام والماء طوال اليوم يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والضعف. 

يمكن أن يمنحك تناول السكر في المساء طاقة فورية ولكن يمكن أن يتركك بطيئًا بعد فترة. السكر مرتفع أيضًا في السعرات الحرارية ، والإفراط في تناوله يمكن أن يزيد وزنك. عندما تفطر ، ضع في اعتبارك كمية السكر التي تتناولها. 

اتبع نظاماً صحياً

بدلاً من الانغماس في الأطعمة السكرية والأطعمة المقلية ، اختر وجبة أكثر توازناً في نظامك الغذائي. 

يمكن للأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه والكربوهيدرات المعقدة أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

 أضف المزيد منها إلى نظامك الغذائي للبقاء ممتلئًا ومنع الإفراط في تناول الطعام. الأطعمة الصحية منخفضة أيضًا في السعرات الحرارية وستساعد في الحفاظ على وزن صحي للجسم. 

 

تناول الطعام ببطء

عندما تفطر في المساء ، لا تسرع في تناول الطعام. 

تمهل وتناول قضمات صغيرة واستمتع بكل لقمة. عندما تأكل بسرعة ، لا يستطيع دماغك التعرف على أن معدتك ممتلئة ، ونتيجة لذلك ، ينتهي بك الأمر بتناول طعام أكثر من المعتاد. إن المضغ ببطء والاستمتاع بكل قضمة يمنح الدماغ الوقت الكافي للتعرف على علامة الشبع.

 

قسم وجباتك إلى أجزاء صغيرة 

عندما تفطر أثناء الإفطار لا تأكل كل الطعام دفعة واحدة. تناول وجبة صغيرة عند الإفطار ، ثم تناول العشاء بعد ساعة أو ساعتين. 

إذا أكلت كلها مرة واحدة ، فقد ينتهي بك الأمر باستهلاك سعرات حرارية أكثر من المعتاد. تأكد أيضًا من أن العشاء الخاص بك متوازن مع النسبة الصحيحة من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات والخضروات. 

 

تحرك كثيرا 

لا تخلد إلى الفراش فورًا للاستلقاء على الأريكة طوال المساء بعد الإفطار أو تناول العشاء. من الأفضل التحرك قليلاً لحرق السعرات الحرارية وتجنب تراكم الدهون في منطقة البطن. يمكن أن يساعد التحرك قليلاً بعد الإفطار أيضًا على هضم الطعام ومنع الانتفاخ.

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