مياه الشرب بالشرقية..توفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة بعدد من القري

أكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية أنه في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن تواجد سيارات خدمة العملاء المجهزة بأحدث التكنولوجيا للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة من اليوم الأحد الموافق 10 ابريل الى الخميس الموافق 14 ابريل للتيسير على المواطنين من كبار السن او العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

أضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية أنه سوف تتواجد السيارات بالأماكن التالية: ️قطاع المركز (كفر يوسف سلامة) من يوم الأحد الي يوم الخميس وقطاع ديرب نجم بقرية صفط زريق أيام الأحد و الأثنين و الثلاثاء و قرية الديسه يومي الاربعاء والخميس وفي قطاع ابوكبير بقرية الدهتمون من يوم الاحد الي يوم الخميس.

وأشار أبو حلاوة إلى أن السيارات تقدم الخدمات الآتية تعاقد على إدخال العدادات واستقبال شكاوى وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع والاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير.