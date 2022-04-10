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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعثة من "الطاقة الذرية" تعتزم زيارة محطة تشيرنوبل النووية بأوكرانيا

محطة تشيرنوبل النووية
محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الوكالة تنتظر الإذن من السلطات الأوكرانية لإرسال بعثة إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية.

 

وقال جروسي خلال مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إنه "لا يوجد موعد لزيارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد، لكن من الممكن إرسال 3 أو 4 مفتشين أو خبراء إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية".

 

وأضاف جروسي قائلا: "أخبرنا زملاؤنا الأوكرانيون أن إزالة الألغام في المنطقة المحظورة لم تكتمل ونحن ننتظر الإذن".

 

وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدم وجود مستويات عالية من الإشعاع في منطقة محطة الطاقة النووية.

 

وفي وقت سابق، أكدت البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا أن موسكو تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة محطات الطاقة النووية الأوكرانية، لكن القوات الأوكرانية تحاول عمدًا عرقلة عملياتها.
 

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