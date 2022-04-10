سكان عين شمس يشكون من انتشار الإشغالات بشارع أحمد عرابي

أرسل راجي حسين شكوى لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، يتضرر فيها من انتشار الإشغالات أمام منزله.

وقال حسين، في شكواه: “نعاني نحن سكان شارع أحمد عرابي بعين شمس من إغلاق الشارع بالباعة، بالإضافة إلى أنه غير ممهد ويحتاج إلى نظافة، وللأسف التجار احتلوا الجانبين وبنوا محلات وفرشوا الأرض ببضاعتهم، بالإضافة إلى وجود قهوة عند مدخل النادى تقوم بفرد كراسي وترابيزات حتى منتصف الشارع وتضع ساترا حديديا وهى في الأصل بناء مخالف”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة قائلا: "أعيدوا إلينا الشارع نظيفا خاليا لحركة المشاة والمطافى والإسعاف".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.