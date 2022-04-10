السعودية تعلن شروط الحج لـ الأجانب

كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن ضوابط الحج لهذا العام، معلنة السماح لما يصل إلى مليون شخص من داخل وخارج المملكة بأداء مناسك الحج.

كما قررت الحج والعمرة السعودية رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

شروط قدوم الأجانب إلى الحج

ووتضمن شروط قدوم الأجانب إلى الحج وفق الضوابط المعلنة من قبل وزارة الحج والعمرة :-

أولا: يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا ميلاديًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.

ثانيا: يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وطالبت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

من جانبه كشف وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، أن النسبة والحصة الأكبر لحج هذا العام ستكون للحجاج القادمين من خارج المملكة ولاسيما أنهم في العامين الماضيين لم يُمكّنوا من أداء الفريضة بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك على مبدأ النسبة والتناسب وتلبية الطلب لضيوف الرحمن من خارج المملكة.

وأكد في هذا الصدد الترحيب بجميع المسلمين من كل دول العالم، وأنه لن يكون هناك أي دولة مستثناة من أداء الحج، مشيرًا إلى أن المشاعر المقدسة في مكة المكرمة لها حدود شرعية وزمانية تتطلب أداء المناسك في وقت ومكان معين فهناك حصص مخصصة لكل دولة وهي نسبة واحد إلى ألف، وهذا ما سيتم العمل به في حج هذا العام مع استكمال الشروط الصحية.

ورد في حديثه لقناة العربية عن اشتراط الحصول على الجرعة الثالثة لمن أراد الحج من داخل ‫السعودية، بأن "تعريف المحصن في السعودية هو من أتم الحصول على ثلاث جرعات من اللقاح، وبالتالي فإن المتقدمين لأداء الحج من المواطنين والمقيمين سيكونون ممن استكملوا اللقاح لثلاث جرعات".