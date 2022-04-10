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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وظائف المستقبل.. مليار شاب حول العالم يدخلون سوق العمل بحلول 2025.. إنفوجراف

صدى البلد

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول "وظائف المستقبل بحلول 2025" .

أظهر تقرير جديد صادر عن شركة كورسيرا عن مستقبل الوظائف حول العالم؛ حيث يُتوقع أن تختفي 85 مليون وظيفة حول العالم، مقابل 97 مليون وظيفة جديدة ستظهر، بحلول 2025.

على أن تعتمد الوظائف الجديدة - مهندس البرمجيات، ومهندس تعلم الآلة، ومحلل البيانات، وأخصائي التسويق- بالأساس على عدد من المهارات منها، المهارات الشخصية: كاتخاذ القرار والابتكار، ومهارات التواصل مثل: التعاون، وإدارة المشروعات، والمهارات التقنية: كالبرمجة.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من مليار شاب حول العالم سيدخلون سوق العمل في الفترة من (2015-2025)، و40% منهم سيجدون الوظائف المناسبة لهم.

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