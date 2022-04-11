نيسان تدمج الأقسام الرياضية نيسمو وأوتيك في علامة جديدة موحدة.. صور

قررت شركة نيسان اليابانية دمج اثنين من اشهر الأقسام الرياضية التابعة لها وهم قسمي نيسمو وأوتيك في مشروع موحد، أو علامة جديدة رياضية باسم NMC وذلك بداية من شهر أبريل الجاري، حيث تسعى الشركة لتقديم المزيد من الطرازات الرياضية القوية عالمياً ومنها السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة.

نيسان تدمج الأقسام الرياضية نيسمو وأوتيك في علامة جديدة موحدة

وتجمع الشركة الجديدة بين خبرات نيسمو وأوتيك المتميزة في القطاع الرياضي اللي يمتد لعقود، وستمهد لتطوير وطرح موديلات جديدة عالية الأداء لسيارات نيسان، بمحركات احتراق داخلي وكهرباء.

ستستمر نيسمو بتطوير وطرح سياراتها الرياضية داخل شركة NMC الجديدة، وبالنسبة لأوتيك فهي شركة غير معروفة حول العالم، وقد قامت بأدوار هامة في تطوير بعض موديلات نيسان وترقيتها وتحسين قوة وعزم بعض محركات الشركة، أبرزهم تطوير أقوى محرك 4 سلندر يعمل بالتنفس الطبيعي في العالم في عام 1996، وتبلغ سعته 1.6 لتر بقوة 200 حصان.

نيسان تدمج الأقسام الرياضية نيسمو وأوتيك في علامة جديدة موحدة

يمتلك قسم “أوتيك” شعبية لا بأس بها داخل اليابان نفسها، وسيتم الاستفادة من خبراتها في شركة NMC الجديدة لتطوير وتصنيع بعض الإصدارات الخاصة المعدلة لموديلات نيسان المستقبلية.