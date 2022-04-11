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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى ساخرا : الإخوان عايزين شهر رمضان يخلص دلوقتي.. والأوقاف: لا حج على نفقة الدولة في أي وزارة هذا العام

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عدد كبير من القراء، نعرضها لكم خلال التقرير التالي:

 

بسبب الاختيار.. أحمد موسى ساخرا: الإخوان عايزين شهر رمضان يخلص دلوقتي.. فيديو
طالب الإعلامي أحمد موسى بجزء رابع من مسلسل الاختيار، قائلا: "مسلسل الاختيار رائع وعامل رد فعل قوي جدا".


اتحاد الكرة: المفاضلة بين إيهاب جلال وحسام حسن حال اختيار مدرب مصري
قال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن العلم حسن شحاته  أصبح رمزا من رموز كرة القدم.

 

الأوقاف: لا حج على نفقة الدولة في أي وزارة هذا العام
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن قرار  جديد للدولة بشأن الحج على نفقة الدولة، مؤكدا أنه تقرر أنه لن يكون هناك حج على نفقة الوزارة هذا العام، كما تقرر أنه لا حج على نفقة الدولة على الاطلاق في أي وزارة.

 

"دور صعب جداً"..مفيد عاشور عن تجسيده شيخ الأزهر بمسلسل الاختيار 3
علق الفنان مفيد عاشور، حول تجسيده لـ دور شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،  
بمسلسل الاختيار 3، قائلاً: "شخصيات المسلسل تاريخية لأنها صنعت فارقاً في تاريخ أمتها، وأثرت  
فيها بشكل عام سواء سلباً أو إيجاباً .. وسواء كان أديب، أو شاعر، أو سياسي، أو مفكر، أو رجل  
ديني".   
 


سعد الصغير عن بوسي: جبتلها أغنية أه يادنيا وبتشوف رسايلي ومبتردش.. فيديو
قال سعد الصغير، أنا عارف كل أسرار الفنانة بوسي وخليت منظرها حلو قدام العالم أجمع ودا مش يخلي بوسي تعمل عليا نجمة قائلا "أنا إلي جبت أغنية أه يا دنيا لبوسي" .

 

كنت بخمس بالعربية واتقلبنا بيها.. مكاوي يكشف تفاصيل حادث الجونة مع بشرى
حل البلوجر محمد مكاوي، ضيفاً مع برنامج "نجوم السماء"، المُذاع على فضائية "الأولى".

 

مارين لوبان تهاجم إيمانويل ماكرون: يريد استمرار الظلم والفوضى فى فرنسا
هاجمت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان،المنافسة على انتخابات الرئاسة الفرنسية منافسها، إيمانويل ماكرون.

 

أبو جبل: بهرب من أكل ماما والتليفون هينفجر بسبب المعجبات
استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك، الذي قال إنه يأكل مرة واحدة فقط خلال اليوم، بإستثناء فترة تواجده مع والدته.

 

صابرين توضح حقيقة طلاقها: هو أنا أتساب برضو
كشفت الفنانة صابرين، تفاصيل وأسرارًا جديدة، عن حياتها الخاصة والفنية، مشيرة إلى أن زوجها سافر إلى الولايات المتحدة لمدة عام كامل، ليرد "شيخ العرافين"، :"كنتوا متطلقين؟".

 

موفي ستار.. علقة موت من هدى المفتي لرامز جلال
وجهت الفنانة هدى المفتي، عدة لكمات، للفنان رامز جلال، بعد اكتشافها انها ضحية مقلب رامز موفي، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.

 

حسام موافي لمريض سكر: افطر في رمضان على مسئوليتي.. فيديو
نصح الدكتور حسام موافي، أحد مرضى السكر تلقى الأنسولين كعلاج؛ بعدم الصيام؛ مؤكدًا أنها رخصة منحها الله- عز وجل- للمرضى؛ وذلك من باب الحفاظ على النفس.

 

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