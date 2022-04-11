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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرق شاسع .. محمد رمضان يروج لعمل جديد له | شاهد

صدى البلد

روج الفنان محمد رمضان لـ عمل جديد له ، حيث نشر صورتين له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ”. 

 

وظهر رمضان في الصور جالسا على سلم طائرة ، وعلق قائلا “ #فرق_شاسع قريباً ”.

 

ويذكر أن شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل المشوار عن خطة ورد (دينا الشربيني) وماهر (محمد رمضان) من أجل الهروب من عصابة وجيه (أحمد كمال)، فقد ادعت على صديقتها عزة (ندى موسى) بأنها في شجار مع ماهر زوجها لأنه يخونها، ليزورها ماهر في منزلها ويتشاجر معها أمام الجيران، حتى اضطر شامل (أحمد صفوت) تركهما في المنزل والذهاب مع عزة إلى الفرح.

وفي الوقت نفسه، لم تعلم ورد حتى الآن أن عصابة وجيه قد خطفوا ابن شقيقتها، فقد سمع ماهر المكالمة، ولم يخبرها حتى الآن بالأمر، وانتهت الحلقة على بصدمة ماهر، دون أن نعرف خطوتهما المقبلة.

موعد عرض المشوار :
وأعلنت قناة دي إم سي، عن مواعيد العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 8:10 مساء، الإعادة 1:45 صباحًا، 2 ظهرًا، كما يُعرض على دي إم سي دراما.

أبطال مسلسل المشوار
يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم: «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

محمد رمضان انستجرام حنان يوسف الفنان محمد رمضان وجيه أحمد ندى موسى

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