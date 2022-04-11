حملة لإنقاذ مصريين من الإعدام في السعودية تجمع 5 ملايين ريال سعودي | تفاصيل

أعلن محمود شكل ، منسق عام نقابة العاملين بالخارج، عن جمع 5 ملايين ريال سعودي في حملة اطلقها لإنقاذ مصريين فى السعودية وهما أحمد المنسي، ومحمد حسن المحكوم عليهما بالإعدام داخل السعودية.

وكتب شكل عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” اكرمنا الله عز وجل بفريق عمل وبالمغتربين ليتحدوا من اجل وقف حكم القصاص وجمعنا بالطرق القانونية 5,000,000 مليون ريال ومستمرين ولن نتوقف " .

ويسعي شكل في الحملة التي اطلقها لإنقاذ كل من أحمد المنسي، المواطن المصري المسجون في مكة المكرمة منذ عام 2015، ومحمد حسن المسجون في الإحساء منذ عام 2012.