الجزائر: لم نسجل أية حالات وفاة بفيروس كورونا لليوم الثامن عشر على التوالي

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأحد، عدم تسجيل أية حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثامن عشر على التوالي، وتسجيل ٤ إصابات جديدة، فضلا عن تماثل مريضين اثنين للشفاء، خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.



وأوضحت الصحة الجزائرية - في بيان - أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ ٢٦٥ ألفا و٧٢٤ حالة، من بينها ٤ إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٢١ شخصا.



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة، فيما يتواجد حاليا ٤ مرضى في العناية المركزة.



وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.