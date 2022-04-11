شوبير ينفى ترشيح اتحاد الكرة أي أسماء حتي لتدريب المنتخب.. تفاصيل

نفى الإعلامي أحمد شوبير، ترشيح اتحاد الكره أى اسماء حتي لتدريب المنتخب ، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابة الشخصى بموقع “ تويتر ”.

وكتب شوبير: “معلومة.. اتحاد الكوره لم يناقش او يرشح أية اسماء حتي الآن لتدريب المنتخب .. جلسة الثلاثاء سيتم طرح بعض الاسماء سواء أجنبيه او مصريه.. القرار لن يتأخر كثيرا خصوصا وأن تصفيات إفريقيا علي الأبواب”.

و أكد حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق عدم ممانعته للعودة إلى التدريب مرة أخرى، ولكن البعض لا يريده أن يعود للمجال مجددا.



قال حسن شحاتة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ممكن أدرب تاني بالنسبة لي مفيش مشكلة، لكن مفيش حد عايزني أدخل في المجال ده تاني" .



أضاف: "لازم نبعد عن المجاملات والنفاق من أجل النجاح" .



واختتم حديثه قائلا: "سعيد بتكريم نادي الجزيرة لي وأوجه الشكر على وجه الخصوص لأيمن يونس نجم الزمالك السابق".