اقتصادي: الأزمة العالمية السبب وراء ارتفاع معدل التضخم في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلوغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (124.4) نقطة لشهر مارس 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (2.4%) عن شهر فبراير 2022، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ووفقا للبيانات الإحصائية، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (12.1%) لشهر مارس 2022 مقابل (4.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

وقال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم في مصر يعود بشكل أساسي إلى أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا جراء الحرب الروسية الاوكرانية ومن ثم انتقال تبعات هذه الأزمة إلي الاقتصاد المصري بعد الارتفاع الملموس عالميا في أسعار القمح والذرة والزيوت والاعلاف وكذلك المعادن.

وأضاف محمد راشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع سعر القمح تسبب في ارتفاع أسعار الخبز الحر وكذلك كل المخبوزات المصنعة من القمح.

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف: كما أن ارتفاع أسعار الذرة والاعلاف قد انعكس علي ارتفاع أسعار البيض والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان بكافة أشكالها مما انعكس أيضا علي ارتفاع أسعار الأسماك باعتبارها سلعة بديلة للدواجن واللحوم وبالتالي ارتفاع أسعار كل هذه السلع السابق ذكرها كان كفيلا بارتفاع أسعار بقية السلع الأخرى.

وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز خلال شهر مارس بنسبة (11.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.2%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (2.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.1%)، و انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.9%).