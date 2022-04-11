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رئيس التحرير
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برلمان

محمد الجبلاوي: الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحول البلدين لمركزين عالميين للطاقة

النائب محمد الجبلاوي،
النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يعد نموذجًا رائعًا في التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن المشروع يمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهرباء في المنطقة العربية بإجمالى قدرات 150 ألف ميجا وات.

وأضاف الجبلاوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المشروع سيحقق عدد من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن المشروع سيكون بداية جادة لتحقيق وامتداد التعاون والتنسيق بين جميع الدول العربية فى مجال الطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية وزيادة التبادل التجارى بين جميع الدول العربية، كما إنه سيكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشترك للكهرباء.

وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين سيحول القاهرة والرياض الي مركزين عالميين للطاقة لتبادل التيار الكهربائي بين دول أفريقيا وأوروبا وآسيا، وهو ما يحقق مكاسب اقتصادية وسياسية ضخمة، كما إنه سيتيح لمصر إمكانية الربط الكهربائى مع دول الخليج، مشيرًا إلى أن المشروع سيحول البلدان لمركز إقليمي ودولي لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية وإفريقيا وأوروبا .

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