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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لمرض باركنسون.. 4 أعراض لا يجب تجاهلها

باركنسون
باركنسون

يوافق 11 أبريل من كل عام الاحتفال بـ اليوم العالمي لمرض باركنسون ، لنشر الوعي حول الحالة الصحية وفهم المرض بشكل أفضل.

مرض باركنسون هو اضطراب في الدماغ يؤدي إلى الاهتزاز والتصلب وصعوبة في المشي والتوازن والتنسيق.

وفقًا لتقرير عن إحصائيات مرض باركنسون، يقدر أن ما بين سبعة إلى 10 ملايين شخص حول العالم مصابون بمرض باركنسون.

في حين أن العمر هو عامل خطر واضح للمرض، فمن المرجح أن يكون لدى الرجال هذه المضاعفات الصحية أكثر من النساء.

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في اليوم العالمي لمرض باركنسون.. كل ما تريد معرفته

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كل ما تريد معرفته عن مرض باركنسون وأهم الأعراض

أسباب مرض باركنسون 

عندما تتعطل الخلايا العصبية في العقد القاعدية للدماغ التي تتحكم في الحركة ، تتطور حالة مرض باركنسون في الفرد، عادة ما تنسق هذه الخلايا العصبية الحركة في الجسم من خلال مادة كيميائية في الدماغ تسمى الدوبامين، عندما تتعطل هذه الخلايا العصبية أو تموت ، يتباطأ إفراز الدوبامين مما يجعل المريض غير قادر على تنسيق المشي والتوازن والحركات الأخرى الضرورية للإنسان.

أعراض مرض باركنسون

1- رعاش في اليدين والذراعين والساقين والفك أو الرأس

في هذا يعاني المرضى من رعشات في اليدين والذراعين والفك وكذلك في الرأس، هذا الرعاش يشبه إلى حد كبير اهتزاز أو حركة إيقاعية لا إرادية في الجسم، يمكن أيضًا الشعور بالرعشة أو الاهتزاز في الذقن والشفتين والوجه والساقين.

2- تصلب الأطراف

غالبًا ما يُنظر إلى تصلب الأطراف أو ضيقها على أنه أحد أعراض مرض باركنسون، ونادرًا ما يكون العرض الرئيسي مبكرًا في مرض باركنسون، يتم اختباره على أنه تصلب في الذراعين أو الساقين يتجاوز ما قد ينتج عن الشيخوخة الطبيعية أو التهاب المفاصل.

3- حركة بطيئة

نظرًا لأن الخلايا العصبية المسؤولة، التي تنظم الحركة في الجسم ، تموت مما يؤدي إلى الإصابة بمرض باركنسون ، فإن حركة الشخص تتباطأ، تسمى هذه الحالة براديكينيزيا، إنه أحد الأعراض الأساسية لـمرض باركنسون.

4- فقدان التوازن
أثناء ظهور المرض يفقد المريض التوازن ويسقط، مع زيادة خطر السقوط ، يزداد أيضًا خطر الإعاقة بسبب السقوط، هذا يمكن أن يكون له تأثير ضار على الفرد. 

وفقًا للدراسة، يحدث السقوط المتكرر بسبب عدم استقرار الوضع ، وهو أمر لا يمكن عكسه باستخدام علاج الدوبامين.
 

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