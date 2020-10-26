احذر .. علامة تشير لإصابتك بمرض باركنسون

كشفت دراسة حديثة، عن حدوث اضطراب معين في الدماغ مرتبط بالمنطقة التي توجد بها الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين، مما يشير إلى أن الاضطراب هو علامة تحذير مبكرة لمرض باركنسون.





ووجدت الدراسة المنشورة في The Lancet أن المرضى الذين يعانون من اضطراب النوم المعروف باسم اضطراب سلوك النوم بحركة العين السريعة (RBD) معرضون لخطر الإصابة بمرض باركنسون





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ووجدت الدراسة أيضًا احتمال الإصابة بالخرف في المستقبل، بسبب نقص الدوبامين في الدماغ.





وقال طبيب العيون الدكتور أليساندرو أريجو، وفقا لموقع "express"، إن مرض باركنسون ناتج عن فقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في المادة السوداء ، وهي منطقة دماغية تساعد على التحكم في الحركة.





وتابع: “هذا يؤدي إلى عجز حركي ورعشات ، وهي أكثر أعراض هذا المرض شيوعًا.





لكن الأعراض الأخرى، التي لا علاقة لها بالتنسيق الحركي ، قد تساعد أيضًا في الإشارة إلى تطور المرض.





يحدث مرض باركنسون على وجه التحديد لأن مجموعة الخلايا العصبية في الدماغ التي تنتج الدوبامين تتوقف عن العمل.





ووفقًا لموقع مايو كلينك: "اضطراب سلوك النوم بحركة العين السريعة (REM) هو اضطراب في النوم حيث تتصرف جسديًا بأحلام حية ، وغالبًا ما تكون غير سارة مع أصوات صوتية وحركات الذراع والساق المفاجئة والعنيفة غالبًا أثناء نوم حركة العين السريعة، تسمى أحيانًا الحلم - التصرف ".