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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر تؤكد استعدادها لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

دولة أوروبية تؤكد
دولة أوروبية تؤكد استعدادها دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

قال وزير الخارجية المجر، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن بلاده على استعداد تام لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.

 

وأكد سيارتو، في تصريحات صحفية بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، أن هذا لن يكون انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

 

وكان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، قد أكد أن بلاده ستدفع بالروبل الروسي إذا طلبت روسيا الدفع به.

 

وأشار أوربان إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بروكسل".

وقال في وقت سابق إن "المجر تعارض تطبيق العقوبات ضد روسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري في أقصر وقت ممكن".

 

وكانت، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أكدت أن المجر ستنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي إذا أوفت بوعدها لروسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل.

 

وقالت لشبكة "سي إن إن" الأمريكية "لقد قمنا بتحليل مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والقضية القانونية واضحة للغاية، ما يقترحه بوتين هو تحويل اليورو إلى روبل ثم دفع فاتورة الغاز".

وتابعت "إذا فعلت ذلك، ودفعت بالروبل، سيكون ذلك انتهاكا للعقوبات التي فرضناها على روسيا".

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