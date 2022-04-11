بعد تداول فيديو الحادث.. حبس شخصين سرقا "شنطة" سيدة بالساحل

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين ٤ أيام لاتهامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات في الساحل بالقاهرة

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات في الساحل بالقاهرة.

وتبين أنه إثناء سير إحدى السيدات بدائرة قسم الساحل، فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بخطف حقيبة اليد الخاصة بها وبداخلها بعض الأوراق الخاصة بها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهما شخصين لهما معلومات جنائية من القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات ذات العيار وكمية من الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.