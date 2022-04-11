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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسباب استبعاد خماسي الزمالك من قائمة مواجهة فاركو

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن أسباب غياب خماسي الفريق الكروي من قائمة الفريق  التي ستخوض مباراة فاركو المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار المصدر أن غياب المغربي أشرف بن شرقي جاء للإيقاف ومحمود حمدي الونش لخضوعه لبرنامج علاجي بسبب إصابة الركبة التي يعاني منها   ويغيب عبد الله جمعة لعدم الجاهزية بعد عودته من الإصابة بكدمة في الركبة، واستبعد الجهاز الفني كلا من الإيفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد أوناجم للأسباب الفنية.

و أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فاركو .
وتضم القائمة كلا من:
محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية في حراسة المرمى.
في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي.
في الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيد عبد الله.
في الهجوم: عمر السعيد وسيف الدين الجزيري.

نادي الزمالك فاركو استاد القاهرة الدوري الممتاز أشرف بن شرقي محمود حمدي الونش عبد الله جمعه جوسفالدو فيريرا

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