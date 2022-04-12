بسبب أكاونت مزيف.. ريهام سعيد تعتذر لـ صلاح عبدالله.. تفاصيل

وجهت الاعلامية ريهام سعيد الاعتذار للفنان صلاح عبدالله ، ونشر صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع انستجرام .

وكتبت ريهام سعد “ الاعتذار واجب . انا بعتذر لعمي و عمنا كلنا الفنان القدير صلاح عبد الله عما جاء عن لساني في برنامج سابع سما .

وتابعت " عم صلاح وضح لي ان الاكونت الذي تم سبي من خلاله هو اكونت فيك و ليس له اي علاقه به . انا اسفه يا عم صلاح بحيكً ”.



ويذكر ان حلت الإعلامية ريهام سعيد، ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "سابع سما"، المُذاع عبر فضائية "النهار".

وقالت "الإعلامية ريهام سعيد"،: "أنا أي وقت هرجع فيه لـ كرسي المذيعة هكسر الدنيا وهنجح أكتر من أي حد موجود".

وأضافت: "اتوقفت خلال الـ5 سنوات الماضية 3 سنوات"، لافته: "3 سنوات من عدم الظهور على الشاشة تؤثر كثيرا".

وأشارت: "ولو رجعت هيكون أنجح من 4 سنوات وهحقق مشاهدة أقوى من أي حد موجود"، مؤكده: "لم أعد أثق في أحد على الإطلاق بسبب تعرضي للخذلان أكثر من مرة".