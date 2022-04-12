خالد الغندور: ليه الزمالك يلعب الثلاثاء وكل فرق الدوري هتبدأ الخميس

نشر الإعلامي خالد الغندور ، تدوينة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب الغندور “ سؤال لمنظم المسابقة ليه الزمالك يلعب بكرة في الاسبوع ال١٤ و كل الفرق هتبدأ الخميس و الزمالك خرج من أفريقيا ٣ مباريات في ٧ أيام يا ريت نفهم ”.

ويذكر أن أكد الإعلامي خالد الغندور، أن المدرب الأجنبي هو الأفضل لقيادة منتخب مصر الوطنى خلال الفترة المقبلة.

كان اتحاد الكرة أعلن انتهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة منتخب مصر الوطنى بالتراضي.

وقال “الغندور”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المدرب الأجنبي هو الأنسب لقيادة منتخب مصر الوطنى خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش.

وأضاف الإعلامي “العائق الوحيد فى استقدام المدرب الأجنبي لتدريب منتخب مصر الوطنى هو الأزمة المالية التي يمر بها اتحاد الكرة حاليا”.

واستطرد “حسام حسن يواجه رفضا داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة لتولى مهمة تدريب منتخب مصر الوطنى”.

وأكد "الغندور"، أن إيهاب جلال فى حال الاستعانة بخدماته لن يتنازل عن الحصول على أقل مما يتقاضاه فى تدريب فريق بيراميدز، والذي يبلغ قدره مليونا و٢٠٠ ألف جنيه، إضافة إلى تمسكه بالطاقم المعاون له.