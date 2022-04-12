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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يهنئ مؤمن زكريا بعيد ميلاده.. شاهد

صدى البلد

هنأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلى  المعار إلى نادي هاتاي سبور التركي ، مؤمن زكريا ، بعيد ميلاده ونشر صور تجمعه به عبر حسابه الشخصى بموقع “ انستجرام ”من خلال خاصية استورى .  

 

وكتب كهربا “ كل سنه وانت طيب يااخويا الاصيل وانشاء الله ترجع احسن و اقوى من الاول ”, 

 

ويذكر ان رفض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة عودة محمود عبد المنعم كهربا لاعب  القلعة الحمراء المعار إلى نادي هاتاي سبور التركي، بنهاية الموسم الجاري.

وأوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بعودة كهربا إلى الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما رفضه بيتسو موسيماني لعدم حاجته لخدمات اللاعب.

 

الأهلى كهربا موسيمانى كهربا انستجرام بيتسو موسيماني مؤمن زكريا

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