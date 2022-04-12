جنش يهنئ مؤمن زكريا بعيد ميلاده: عم الناس

هنأ محمود جنش حارس مرمى فريق الزمالك المعار إلى صفوف فيوتشر، مؤمن زكريا نجم الأهلي، بعيد ميلاده.

ونشر جنش صورا تجمعه بمؤمن زكريا، عبر حسابه الشخصى بموقع “ انستجرام ”من خلال خاصية استورى، وعلق عليها: “عيد ميلاد سعيد.. عم الناس”.

يذكر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، زار مؤمن زكريا نجم الأهلي مؤخرا، للاطمئنان عليه ودعمه معنويًّا، قبل أن يتوجه إلى لندن، في رحلة علاج، تحت إشراف أحد كبار الأطباء في العالم، والمتخصص في مرض الأعصاب الذي يعاني منه مؤمن زكريا.

وحرص الخطيب على مساندة مؤمن والتأكد من تلبية كل احتياجاته ووقوف النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره خلفه في الظروف التي يمر بها، حتى يتم الله عليه الشفاء ويستعيد عافيته.

فيما عبر مؤمن زكريا عن تقديره الكامل لمساندة الخطيب والنادي الأهلي له في هذه الظروف، وقال إنه ليس بجديد على النادي الذي يعشقه وجماهيره أن يقفوا بجوار أبناء الأهلي، خاصة في مثل هذه المواقف الصعبة.