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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني يدعو لتسريع انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي

أولاف شولتس
أولاف شولتس

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إلى تسريع مسيرة انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي المعطّلة منذ سنوات، مشيراً إلى «حقبة جديدة» في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووعد المستشار الاشتراكي الديموقراطي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في برلين بالمساعدة في دفع الملف "بكل القوة" المتوافرة لديه، بحسب وكالة فرانس برس.

وتابع: "انطباعي أنّنا نعيش في حقبة جديدة وهذا متّصل أيضاً بالعدوان الروسي في أوكرانيا"، مضيفا أن  الحاجة إلى السعي لمواقف مشتركة تعززت داخل الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب "حان الوقت للمضي قدماً" في عملية انضمام غرب البلقان.

وفي أكتوبر، جدد قادة الاتحاد الأوروبي في قمة عُقدت في سلوفينيا "التزامهم عملية التوسيع"، ما فاقم خيبة أمل الدول الستّ المرشّحة لعضوية الاتحاد (ألبانيا والبوسنة وصربيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وكوسوفو) التي كانت تأمل أن يصدر تعهّد بوضع جدول زمني لانضمامها.

وفي ظل هذا الوضع، تعمل روسيا والصين منذ أعوام على تعزيز حضورهما في المنطقة الاستراتيجية، لا سيّما عن طريق إرسال ملايين جرعات اللقاح لمساعدتها في مكافحة جائحة كوفيد.

وألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود أعضاء في حلف شمال الأطلسي، في حين تقيم موسكو علاقات وثيقة مع دول المنطقة الأرثوذكسية مثل صربيا.

ولا يزال نفوذ موسكو في صربيا قوياً، وروسيا شريك اقتصادي مهمّ لهذا البلد في مجال الطاقة.

كما أنّ موسكو التي تمتلك حقّ النقض في مجلس الأمن، هي الحليف الرئيسي لبلغراد في رفضها الاعتراف باستقلال إقليم كوسوفو المعلن عام 2008.
 

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