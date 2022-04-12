تحرير 37 محضرا تموينيا بدمياط

محافظة دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ،برئاسه على الغزاوى مدير عام تموين دمياط حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع و الاستغلال.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 محاضر غش تجارى لنقص وزن شاكير الدقيق عن الوزن المقرر ضد 2 مطحن خارج المحافظة ومحضر داخل المحافظة، 3محضر نقص وزن خبز بلدى، 5محضر مستودعات غاز لعدم الاعلان عن الاسعار، 2محضر لحوم مكشوفة، 2محضر عدم إعلان عن مخزن، 15محضرعدم اعلان عن الاسعار، 7محضر عدم حمل شهادة صحية بإجمالى عدد 37محضرا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تاتى الحملة في اطار خطة الدولة للقضاء على احتكار بعض التجار لبعض السلع والبيع بازيد من سعرها والتعامل بحزم مع من يخالف القانون.

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