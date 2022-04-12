عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فخر أفريقيا.. الأهلي يتفوق على برشلونة ومانشستر يونايتد في التصنيف العالمي للأندية

فريق الأهلي
فريق الأهلي

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن التصيف العالمي “السنوي” للأندية، الذي شهد تفوق الأهلي على أندية عالمية مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني

واحتل الأهلي المركز الأول أفريقيا  وجاء في المركز 19 عالميا برصيد 213 نقطة، متفوقا مانشستر يونايتد الذي احتل المركز الـ 13، وبرشلونة صاحب المركز الـ 36.

أسباب بعيدة عن كرة القدم.. سر توقف مفاوضات الأهلي لضم بن شرقي

رسميا.. الموافقة على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

وجاء الرجاء المغربي في المركز 49 عالميا والثاني أفريقيا برصيد 170.5 نقطة، وشباب بلوزداد الجزائري في المركز 59 عالميا والثالث أفريقيا بـ 159.5 نقطة، والوداد المغربي في المركز  77 عالميا والرابع إفريقيا بـ 144.5 نقطة.

واحتل بيراميدز المركز 89 عالميا والخامس أفريقيا برصيد 135 نقطة، وبترو أتلتيكو في المركز 93 عالميا والسادس أفريقيا برصيد 133.5 نقطة، والزمالك في المركز97 عالميا والسابع أفريقيا برصيد 132.5 نقطة.

وتصدر فريق تشيلسي التنصيف العالمي للأندية بـ 312 نقطة، وحل بالميراس البرزايلي ثانيا وأتلتيكو مينيرو ثالثا ومانشستر سيتي رابعا وفلامينجو خامسا.

التصنيف العالمي للأندية

 

الأهلي يستعد لمواجهة الرجاء:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق فوزا عريضا على الرجاء، يسهل من موقفه في لقاء الإياب.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، بيتما يتقاسم الزمالك ومازيمبي الكونغولي المركز الثاني  بـ 5 ألقاب لكل فريق.

الأهلى مانشستر يونايتد برشلونة الزمالك التصنيف العالمي للأندية Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

3 تصريحات لـ حسام حسن عن محمد صلاح.. هل تُبعده عن تدريب منتخب مصر ؟

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

هل يجوز لغير المتوضئ قراءة القرآن من الهاتف .. الأزهر يوضح

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة.. مجلس الوزراء يوافق على قانون بشأن حظر زواج الأطفال| تفاصيل

يوفر مليارات الجنيهات.. الزراعيين تطالب بتدخل رئاسي لحل مشاكل استيراد تقاوي الخضر

فخر أفريقيا.. الأهلي يتفوق على برشلونة ومانشستر يونايتد في التصنيف العالمي للأندية

منها السيارات.. سلع تستحق الإعفاء من الضريبة الجمركية وفقا للقانون

السفارة الأمريكية في أوكرانيا تعلن اكتشاف مقبرة جماعية في بوزوفا قرب كييف

منها الجبن الدمياطي والكشك.. وزيرة التجارة تشكل لجنة لإعداد مواصفات للأغذية التقليدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

فيديو

سبب تراجع الأهلي عن التعاقد مع أشرف بن شرقي .. فيديو جراف

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ