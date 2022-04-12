فخر أفريقيا.. الأهلي يتفوق على برشلونة ومانشستر يونايتد في التصنيف العالمي للأندية

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن التصيف العالمي “السنوي” للأندية، الذي شهد تفوق الأهلي على أندية عالمية مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني

واحتل الأهلي المركز الأول أفريقيا وجاء في المركز 19 عالميا برصيد 213 نقطة، متفوقا مانشستر يونايتد الذي احتل المركز الـ 13، وبرشلونة صاحب المركز الـ 36.

وجاء الرجاء المغربي في المركز 49 عالميا والثاني أفريقيا برصيد 170.5 نقطة، وشباب بلوزداد الجزائري في المركز 59 عالميا والثالث أفريقيا بـ 159.5 نقطة، والوداد المغربي في المركز 77 عالميا والرابع إفريقيا بـ 144.5 نقطة.

واحتل بيراميدز المركز 89 عالميا والخامس أفريقيا برصيد 135 نقطة، وبترو أتلتيكو في المركز 93 عالميا والسادس أفريقيا برصيد 133.5 نقطة، والزمالك في المركز97 عالميا والسابع أفريقيا برصيد 132.5 نقطة.

وتصدر فريق تشيلسي التنصيف العالمي للأندية بـ 312 نقطة، وحل بالميراس البرزايلي ثانيا وأتلتيكو مينيرو ثالثا ومانشستر سيتي رابعا وفلامينجو خامسا.

التصنيف العالمي للأندية

الأهلي يستعد لمواجهة الرجاء:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق فوزا عريضا على الرجاء، يسهل من موقفه في لقاء الإياب.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، بيتما يتقاسم الزمالك ومازيمبي الكونغولي المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق.