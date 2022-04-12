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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهال طايل: بلاش نقول "حظي قليل" طول ما الطريق إلى الله موجود

الإعلامية نهال طايل،
الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج إحنا لبعض

قالت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج "إحنا لبعض"، إن هذا البرنامج يتحدث عن حياتنا، وعن ما نمر به، معقبة: "بيتكلم عننا كلنا، سواء فقير أو غني .. لأننا في الآخر هنقف كلنا قدام باب ربنا".

وأضافت نهال طايل، خلال برنامجها "إحنا لبعض"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلة: "ربنا عاملنا طريق نمشي فيه واحنا جوانا يقين ومخلصين النية لله .. فبلاش نقول أنا الحظ معايا قليل، أو ربنا مش شايفني، أو أنا تعبان أوي ولفيت على دكاترة كتير ومفيش حل".

وتابعت الإعلامية: "ربنا إدانا الحل .. بدل ما نقعد نقول أنا نفسي في كذا ونفسي ربنا يحققهولي ..ما نمشي كلنا على الطريق بتاع ربنا ده وهتلاقي ربنا يسهلها علينا كلنا وكل اللي نفسنا فيه هيتحقق أياً كان".

نهال طايل إحنا لبعض صدى البلد برنامج إحنا لبعض

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