عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لعبة السبيط فى مسلسل الكبير أوىتصل إلى كوريا .. تفاصيل

صدى البلد

كشف سفير مصر لدى كوريا خالد عبد الرحمن  عن وصول لعبة السبيط فى مسلسل الكبير أوى 6 إلى الصحف الكورية . 

وكتب سفر مصر عبر حسابه الشخصى بالفيسبوك :" استضفت حفل إفطار لمجموعة من الأصدقاء وممثلي الشركات والجهات الكورية كان من بينهم سكرتير عام الجمعية الكورية - العربية و صحفية كورية فذكرت لها المسلسل المصري  الذي عرض مشاهد من "لعبة الحبار" .

وأضاف السفير المصرى :"هذه المشاهد جاءات ضمن أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل الكبير أوي، وظهور «مكي» مع أهالي المزاريطة في لعبة الحبار، وهو المشهد المأخوذ من المسلسل الكوري «squid game»، الذي تدور قصته الأساسية حول مجموعة من الأِشخاص يشاركون في سلسلة الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية، وهو ما حدث مع الكبير أوي بطريقة كوميدية."".


واوضح السفير المصرى :"اهتمت الصحافة الكورية بذلك ونشرت خبراً عن ذلك كما أشارت لعادات وتقاليد رمضان الخاصة في مصر التي تجعله مميزاً عن باقي الدول  العربية والإسلامية وحب المصريين لمشاهدة المسلسلات".

مسلسل الكبير اوى

يذكر أن الكبير 6 الحلقة 7 تصدر تريند جوجل بعد المواقف الكوميدية والمثيرة حيث فوجئ أهالي المزاريطة بتواجدهم داخل مكان غريب مرتدين نفس الملابس وأمامهم اختيار لخوض لعبه ضد فريق آخر، دون معرفة أحد ماذا حدث وما هو هذا المكان الغريب، وتحدث العديد من المواقف الكوميدية داخل هذا المكان لمحاولة فهم ما يحدث.

أحداث الجزء السادس من الكبير أوي

تشهد أحداث الجزء الساس من مسلسل الكبير أوي مباراة تمثيلية بين «الكبير» ونجله «العترة» بعد أن أصبح شابًا، بوجود العديد من ضيوف الشرف خلال الحلقات، بواقع ضيف كل حلقة أو حلقتين حسب امتداد القصة داخل المسلسل.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل «مكي» في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير أوى على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل.

مسلسل الكبير أوي 6 أهالي المزاريطة لعبة السبيط الكبير أوي 6 محمد سلام احمد مكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

الحكومة: الحبس لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما

3 تصريحات لـ حسام حسن عن محمد صلاح.. هل تُبعده عن تدريب منتخب مصر ؟

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

ترشيحاتنا

الجبلاية: الحضري وشوقي مستمران في جهاز منتخب مصر

للمرة الثانية اليوم.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار21 بـ 1025 جنيها

لحظة تدمير المسيرة بيرقدار بواسطة فرقاطة روسية.. فيديو

ضخ الاستثمارات وتطوير البنية التحتية..كيف تدعم الأمم المتحدة مصر بمجال التحول الرقمي؟

للمرة الثانية.. سيارات الإطفاء تحاصر حريقا بجهاز مدينة حدائق اكتوبر.. صور

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 11 رمضان.. وموعد الإفطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

فيديو

تعرف على سبب تراجع الأهلي عن التعاقد مع أشرف بن شرقي .. فيديو جراف

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ