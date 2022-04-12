لعبة السبيط فى مسلسل الكبير أوىتصل إلى كوريا .. تفاصيل

كشف سفير مصر لدى كوريا خالد عبد الرحمن عن وصول لعبة السبيط فى مسلسل الكبير أوى 6 إلى الصحف الكورية .

وكتب سفر مصر عبر حسابه الشخصى بالفيسبوك :" استضفت حفل إفطار لمجموعة من الأصدقاء وممثلي الشركات والجهات الكورية كان من بينهم سكرتير عام الجمعية الكورية - العربية و صحفية كورية فذكرت لها المسلسل المصري الذي عرض مشاهد من "لعبة الحبار" .

وأضاف السفير المصرى :"هذه المشاهد جاءات ضمن أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل الكبير أوي، وظهور «مكي» مع أهالي المزاريطة في لعبة الحبار، وهو المشهد المأخوذ من المسلسل الكوري «squid game»، الذي تدور قصته الأساسية حول مجموعة من الأِشخاص يشاركون في سلسلة الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية، وهو ما حدث مع الكبير أوي بطريقة كوميدية."".



واوضح السفير المصرى :"اهتمت الصحافة الكورية بذلك ونشرت خبراً عن ذلك كما أشارت لعادات وتقاليد رمضان الخاصة في مصر التي تجعله مميزاً عن باقي الدول العربية والإسلامية وحب المصريين لمشاهدة المسلسلات".

مسلسل الكبير اوى

يذكر أن الكبير 6 الحلقة 7 تصدر تريند جوجل بعد المواقف الكوميدية والمثيرة حيث فوجئ أهالي المزاريطة بتواجدهم داخل مكان غريب مرتدين نفس الملابس وأمامهم اختيار لخوض لعبه ضد فريق آخر، دون معرفة أحد ماذا حدث وما هو هذا المكان الغريب، وتحدث العديد من المواقف الكوميدية داخل هذا المكان لمحاولة فهم ما يحدث.

أحداث الجزء السادس من الكبير أوي

تشهد أحداث الجزء الساس من مسلسل الكبير أوي مباراة تمثيلية بين «الكبير» ونجله «العترة» بعد أن أصبح شابًا، بوجود العديد من ضيوف الشرف خلال الحلقات، بواقع ضيف كل حلقة أو حلقتين حسب امتداد القصة داخل المسلسل.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل «مكي» في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير أوى على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل.