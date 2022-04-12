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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف السويس: وصول 2 طن لحوم صكوك الاطعام لتوزيعها على الفقراء

لحوم صكوك الاطعام
لحوم صكوك الاطعام

أكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي فرج وصول الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الإطعام وقدرها  ٢ طن لحوم لمديرية أوقاف السويس .

وذلك بحضور الشيخ  احمد فاروق من التفتيش العام بوزارة الأوقاف وذلك لتسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها  علي الأسر الأولى بالرعاية خصصها الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتابع " راضى " حديثه مشيرا ال أن مشروع صكوك الإطعام مشروع قومى ووطني يخدم أهالي المجتمع وأن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية  تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وبذلك يكون إجمالي ما قد وصل ٦ طن من لحوم صكوك الاطعام.

وتابع انه قد تم تسليم اللحوم ل منى شبراوى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس لتشكل لجنة برئاستها واشراف مديرية الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الاطعام علي الاسر الأولي بالرعاية في جميع احياء المحافظة ومراعاة  المناطق الأشد احتياجا والنائية في جميع احياء المحافظة.

وزارة الأوقاف أضحية وزارة الأوقاف لحوم صكوك الإطعام مشروع صكوك الإطعام وزارة التضامن الاجتماعي

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