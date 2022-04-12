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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تخوف من هجوم روسي.. جونسون وبايدن يبحثان الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا

بايدن وجونسون
بايدن وجونسون

ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، الثلاثاء، تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، والحاجة إلى إنهاء الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسي.

 

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان صادر اليوم الثلاثاء: "ناقش الزعيمان الحاجة إلى الإسراع في المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي، في الوقت الذي تستعد القوات الأوكرانية لهجوم روسي آخر بشرق البلاد".

وأضافت: "اتفق الاثنان على مواصلة الجهود المشتركة لتصعيد الضغط الاقتصادي على (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) وإنهاء الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسيين بشكل قاطع".

وتستعد القوات الروسية إلى هجوم كبير على شرق أوكرانيا، بعدما تراجعت -حتى الآن- عن خطة لإسقاط كييف.

وتقوم القوات الروسية، بترتيبات ميدانية واسعة في أوكرانيا خلال الآونة الأخيرة، بعدما عدلت خططها وسحبت قواتها من مناطق الشمال، وجعلت أولويتها السيطرة الكاملة على إقليم دونباس.

واعتبر المحللون ذلك بداية معارك قاسية للسيطرة على الشرق قبل 9 مايو من أجل الاحتفال بانتصار معنوي.

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