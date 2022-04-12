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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح معرضي صناع العاشر ومكافحة الغلاء بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض صناع العاشر والذي أقامته جمعية مستثمري العاشر من رمضان بمدخل المدينة الصناعية على طريق مصر / إسماعيلية الصحراوي ليُعد أول وأكبر معرض صناعي/ تجاري ونافذة مباشرة للمصانع والشركات بالمدينة.

 

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض والمُقام على مساحة 10 آلاف متر ويضم جميع المنتجات التي تهم الأسرة المصرية من ( مفروشات - سيراميك - صناعات غذائية ونسيجية وهندسية )  مساهمة من المستثمرين والصناع في توفير إحتياجات المواطنين وتقديمها بأسعار مناسبة.

 

وأشاد محافظ الشرقية بدور جمعية مستثمري العاشر من رمضان وحرصها على تنظيم المعرض لتوفير كافة إحتياجات المواطنين من الصناعات المختلفة ، مؤكداً إستمرار دعم المحافظة لكافة الأنشطة الصناعية والتجارية والمساهمة في خلق فرص عمل للشباب لتحسين مستوى الإقتصاد المصري.

 

كما قام محافظ الشرقية بإفتتاح ميدان جمعية المستثمرين الكائن بمدخل المدينة بعد الإنتهاء من تنفيذ أعمال تركيب النجيل الصناعي والإضاءة وغرس النخيل وتبليطه ببلاط الإنترلوك  وتجميله لإستقبال أبناء المدينة ولإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المدينة.

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إختتم محافظ الشرقية زيارته لمدينة العاشر من رمضان بإفتتاح معرض مكافحة الغلاء والذي يقيمه مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان تماشياً مع سياسة الدولة في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والإستراتيجية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة عن السوق بنسبة تتراوح ما بين 20 : 25 %.

 

رافق المحافظ المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان وأيمن رضا أمين عام الجمعية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومجلس الأمناء وأهالي المدينة.

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