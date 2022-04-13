عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع أسعار الفئة الثانية من إيجل 580 في مصر

إيجل 580 موديل 2022
إيجل 580 موديل 2022

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة دفسك الصينية فى السوق المصرى ، عن زيادة سعرية جديدة على عدد من طرازات الشركة داخل السوق المحلى المصرى من بينها السيارة طراز إيجل 580 موديل 2022 ، التى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية منتعددة الاستخدامات SUV .

إيجل 580 موديل 2022

وأوضحت شركة ناشيونال موتورز وكيل سيارات دونج فينج DFSK في مصر ، أن السيارة طراز إيجل 580 موديل 2022 ، تم زيادت سعرها من 16 الى 30 الف جنيه على حسب الفئة السعرية لها خلال بداية شهر ابريل الجارى ، ولكن رفعت للمرة الثانية اسعار الفئة الثانية من السيارة بقدر 10 الاف جنيه .

 

وتستمد السيارة إيجل 580 موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك سعته 1500 سي سي – تربو دفع أمامي، عدد السلندرات به 4 سلندر ، و قوة المحرك165حصان، والعزم الأقصى لدوران المحرك 220نيوتن متر ، و ناقل الحركة بالسيارة من نوع (CVT) .

إيجل 580 موديل 2022

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة إيجل 580 موديل 2022 ، بطول السيارة 4680 مم ، و عرض السيارة 1845 مم ، و ارتفاع السيارة 1715 مم .

 

وتاتى السيارة إيجل 580 موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات والكماليات ، من بينها مرايات جانبية كهربائية ، و فتحة سقف كهربائية ، و مصابيح (LED) أمامية وخلفية ، و زجاج خلفي حراري ، و مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد ، و عجلة قيادة السيارة متعددة الوظائف ، و شاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس ، و جنوط مقاس 18 بوصة .

إيجل 580 موديل 2022

وتضم السيارة إيجل 580 موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان من بينها 4 وسائد هوائية ، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) ، و نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD) ، و مثبت لسرعة السيارة ، و نظام مراقبة ضغط إطارات السيارة ، و 4 كاميرات بزاوية 360 درجة ، و إنذار ضد السرقة ، و كاميرا خلفية لتوضيح الرؤية للسائق عند الرجوع للخلف ، و حساسات ركن خلفية لمساعدة السائق في ركن السيارة ، و فرامل يد إلكترونية .

 

أما عن أسعار إيجل 580 الجديدة : 

- الفئة الاولى كمفورت  بسعر 340 ألف جنيه بدلاً من السعر القديم 325 ألف جنيه .

- الفئة الثانية لاكشري  بسعر 400 ألف جنيه بدلاً من 390 ألف جنيه بزيادة 10 ألف جنيه. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

رسميا.. مصر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

للتأكد من سلامتها .. هيئة سلامة الغذاء توضح سبب سحب الإندومي من الأسواق

موضوعات متعلقة

بعد ظهورها مع رامز.. عائشة بن أحمد تكسر القاعدة بسيارة الهيكل المتوحش

زيادة جديدة فى أسعار سيتروين C4 موديل 2022

ننشر القائمة الكاملة لتراخيص السيارات الكهربائية في مصر

جيلى تعلن عن عروض رمضان لعملائها فى السعودية

أفضل 5 سيارات مازدا مستعملة فى السوق المصرى

طرح مزاد اللوحات الإلكترونية بالسعودية.. اليوم

ارتفاع اسعار رينو داستر موديل 2022

بالسعر والمواصفات .. تفاصيل السيارة بيجو 5008 موديل 2022 فى الأمارات 

ترشيحاتنا

بعد وصول سعرها لـ 20 جنيهًا.. أحمد موسى: جنان الأوطة لم يحدث من قبل

اكتشف فوائد الخيار فى السحور .. أبرزها تقوية العظام

الخارجية تستجيب لاستغاثة طبيبة مصرية بالسعودية: نتابع للحصول على حقوقها وعودتها للبلاد

كلمتان إذا رددتهما كأنك تصدقت بجبل من ذهب .. تعرف عليهما

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

ارتفاع أسعار الفئة الثانية من إيجل 580 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية داخل عبوات غذائية.. صور

الرئيس السيسي يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. صور

نيللي كريم في حوار لـ صدى البلد: هناك الآلاف من فاتن أمل حربي في محاكم الأسرة.. وأطالب بقوانين جديدة

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

فيديو

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

لن أعين نجلي نائبا لي.. صفقات نارية لـ لزمالك من مرتضى منصور

للتأكد من سلامتها .. هيئة سلامة الغذاء توضح سبب سحب الإندومي من الأسواق

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ