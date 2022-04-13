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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض مسلسل "بطلوع الروح" السب المقبل على MBC مصر

صدى البلد

كشفت قناة MBC مصر عن موعد عرض مسلسل “بطلوع الروح” بطولة الفنانة منة شلبى والفنانة الهام شاهين. 

وكتب الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر :" حصرياً #بطلوع_الروح بدء من السبت 9 مساء على #MBCMASR #رمضان_يجمعنا. 

قصة مسلسل بطلوع الروح : 

تدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” في اطار 15 حلقة فقط ،  حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف إلى التواجد فى جماعة إرهابية منظمة، وذلك بعد ان يتم استقطاب زوجها الي تلك الجماعة الارهابية دوليا ، ومن هنا تتصاعد الأحداث.

فريق عمل مسلسل بطلوع الروح: 

مسلسل “بطلوع الروح” من المقرر أن يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

ومن المقرر ان يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

مخرجة مسلسل بطلوع الروح : 


من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".

الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين أحمد صلاح السعدني مسلسل “بطلوع الروح مسلسل بطلوع الروح الفنانة منة شلبي

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