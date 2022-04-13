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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أطعمة صحية تعمل على رفع مناعتك وتحارب السرطان

صدى البلد

لرفع المناعة أطعمة صحية عديدة يجب أن تتواجد على مائدتك بشكل يومي فهي تعمل على  تقوية العظام وجهاز المناعة وحماية الجلد .. إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع هيلث 

1. الطماطم


الطماطم من أكثر الأطعمة الصحية لصحة المرأة. تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين ممما يؤدي إلى سرطان الثدي وبطانة الرحم والرئة والمعدة والبروستاتا .

2. الجوز


تحتوي هذه الأطعمة على مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية و يساعد الجوز في الوقاية من أمراض القلب التاجية من خلال العديد من الدراسات.
 

3. الموز


أشارت الدراسات إلى أن خطر إصابة النساء بالسكتة الدماغية يزداد بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين. يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم وقليلة الصوديوم. يمكنهم خفض ضغط الدم والحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية  .

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4. السبانخ


سيساعد تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك مثل السبانخ على منع حدوث نوبات مثل الحساسية وسكري الحمل والالتهابات المهبلية وزيادة الوزن الزائد..

5. أوراق نبات القراص


نبات القراص مصدر نباتي غني بالحديد وحمض الفوليك. كما أنه يحتوي على فيتامين K الذي يساعدك في التعامل مع فقر الدم الناتج عن غزارة الدورة الشهرية . يمكنك صنع الشاي باستخدام عشبة نبات القراص والنوم لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناوله.

6. الفلفل الأحمر


إنها أفضل مصادر فيتامين سي وهي مفيدة لبشرتك ومناعتك. يمكن أن يساعد تناول المزيد من الفلفل الأحمر في تقليل تجعد وجفاف الجلد. تساعد إضافة كمية جيدة من فيتامين سي إلى نظامك الغذائي على حمايتك من الإصابة بالزكام أو الأنفلونزا 

أطعمة أطعمة صحية تقوية العظام جهاز المناعة الطماطم health

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