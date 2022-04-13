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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. مجلس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

السعودية.. مجلس الوزراء
السعودية.. مجلس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء مسلاء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وخلص المجلس إلى ما يأتي:

أولاً: تفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

رابعًا: تفويض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع بروتوكول تمديد وتعديل اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا: تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة والأرشيف الوطني في جمهورية جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.

سابعًا: الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.

ثامنًا: اعتماد الحسابين الختاميَّين لجامعة نجران، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، لعام مالي سابق.

تاسعًا: الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.

عاشرًا: الموافقة على ترقية للمرتبة (الرابعة عشرة) وتعيينَيْن على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية محمد بن عبدالله بن حسن الشهراني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

ـ تعيين الدكتور/ إبراهيم بن حمد بن عبدالرحمن الحميد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ـ تعيين محمد بن إسماعيل بن عبدالعزيز دهلوي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للجمارك "سابقًا"، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للفضاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

السعودية مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المملكة نظام التكاليف القضائية

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