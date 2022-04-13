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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صباحية.. تارا عماد تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

تارا عماد
تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات  انستجرام. 

 

و ظهرت تارا عماد في الصورة بإطلالة صباحية ناعمة مما اثار اعجاب متابعيها .

 

و تشارك تارا عماد في مسلسل "سوتس بالعربي " الذي بدأ تصويره في يناير الماضي، حيث يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، ريم مصطفى،  محمد شاهين، وهو من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد.

 

مسلسل سوتس بالعربي من بطولة آسر ياسين، وهو النسخة العربية من Suits من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، وتحظي النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

تارا عماد التواصل الاجتماعي انستجرام الفن اطلالة صور صورة جديدة

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