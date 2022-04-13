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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظة دمياط

رئيس جامعة دمياط يصرف مكافأة مالية لفريق Du Racing Team  

صدى البلد

 

قرر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط منح مكافأة مالية وقدرها 1000 جنيه (ألف جنيهًا) لفريق Du Racing Team بكلية الهندسة.

 

 وذلك بعد فوزهم بالمركز الأول في فئة CONCEPT CLASS في رالي السيارات الكهربائية EVER 2022 والذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتمويل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبإشراف مركز الابتكار بجامعة عين شمس، وشارك فيه 22 فريق من 22 جامعة ومعهد فني مصري وكلية تكنولوجية، تم اختيارهم عن طريق لجنة من رجال الصناعة في السوق المصري. 

 وقد التقى رئيس الجامعة بالفريق الأسبوع الماضي واستمع لمطالبهم التي تركزت أغلبها على سبل الدعم المادي واللوجيستي الفترة المقبلة والتي ستشهد تنفيذ فكرة المشروع وهي (سيارة كهربائية بمواصفات خاصة) والتي من المفترض أن تتم خلال 6 شهور.
ويعد رالي السيارات الكهربائية EVER 2022 أحد البرامج الضخمة التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأُطلق من خلال الأكاديمية منذ عام 2017 في مجال صناعة السيارات، ويشمل أيضًا تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلى للصناعات المغذية في صناعة السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتجميع القدرات الوطنية المبعثرة في الداخل والخارج.
وتوجه الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بخالص الأمنيات لأبنائه وبناته أعضاء الفريق بالتوفيق والسداد الفترة المقبلة، ويؤكد على دعم الجامعة لجميع الطلاب والطالبات ممن لديهم أفكار بناءة ومواهب إبداعية للعمل على بزوغ تلك الأفكار والمواهب للنور والعمل على تنميتها وتطويرها.

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