الشغل مش عيب.. علي يصنع الفروت سلاط بجانب عمله الحكومى في دمياط

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شاب لم يكتف بوظيفته الحكومية وأراد ان يبحث عن رزقه ليوفر دخلا ماديا إضافيا له، حاول أن يصنع شيئا مختلفا، باحثا عن لقمة العيش وكسب رزقه بالحلال، انه الشاب علي عنتر،٢٥ سنه، خريج سياحه وفنادق،بمحافظة دمياط، ويعمل في إحدى المصالح الحكومية ولكن مقبل على الزواج ويحتاج إلى دخل اخر للرزق.

فكر على عنتر في تصنيع دراجه متنقله لبيع سلطة الفواكه" الفروت سلاط" وبالفعل فكر ونفذ مشروعه ووقف بأحد شوارع مدينه دمياط الجديدة وبدأ الشباب والأطفال يقبلون على الشراء منه نظرا لجوده ماتقدمه ولرخص ثمنه بالمقارنة بما يباع بالمحال والكاميرات.

التقت "صدى البلد " بالشارع علي الذي أكد انه حاول أن يزود دخله نظرا لكونه خاطب ومقبل على الزواج وغير في هذا المشروع ووجد اقبالا من الشباب ممن يقومون بالشراء منه لتشجيعه.

وأشار إلى أنه يتعرض أيضا المضايقات نظرا اكونه يقف بدراجته في الشارع والطريق العام ولكنه فخور وسعيد بمايقوم به ويفوم دائما بتنظيم عربيته ويزينها بالفاكهه ويطمئن علي وجود المطهرات، أيضا يفحص اماكن الاغراض والأكواب وعلب التعبئة التي يحتاج اليها الزبائن .

وأضاف قائلا: “بدأت المشروع بفكرة اني اوصل للناس واعمل منتج يستاهل التسويق، وبالفعل صنعت عربية وبدأت اشترى الفواكة، لكن كنت عايز أتميز و بنزل يوميا بعد إنتهاء عملى الحكومى وابدأ اجهز العربية واحضرها بعد كده باختار المكان اللي هبقي فيه وابدا في بيع المنتج الذي اصبح مطلوب من قبل المواطنين”.

واختتم حديثه بأنه يأمل بأن يصبح له محل بدل من كونه متجول.

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