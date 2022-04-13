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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة لمرضى السكر: 3 أعراض حال ظهورها توقف عن الصيام فورا

ارشيفية
ارشيفية

كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن مجموعة من الأعراض  إذا ظهرت على مريض السكر في رمضان، فيجب عليه التوقف عن الصيام واستشارة الطبيب فورًا.

 

 وتابعت  وزارة الصحة  والسكان أن تلك الأعراض تتمثل في نقص نسبة السكر خلال الصيام  وهي كالتالي :- 

  • العرق
  • الدوار
  • الهبوط

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وشددت وزارة الصحة أنه لا بد من الحرص علي  الكشف المبكر  ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موضحة إن الكشف والمتابعة والعلاج مجاني.

منشور الوزارة 

 الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.. الصحة : فحص 1.5 مليون مواطن مجانًا

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص مليون و500 ألف مواطن، ضمن مبادرة "الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بارتفاع في الأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم تحويلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

 

من جانبه، أشار الدكتور عماد عبدالستار المدير التنفيذي لمبادرة "الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، إلى توافر 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موزعين على جميع الوحدات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض في مدة (30 ثانية فقط).

 

وأضاف الدكتور عماد عبدالستار، أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".

 

وطالب المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) بضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية "للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأوضح  المدير التنفيذي لمبادرة "الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"،  أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

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