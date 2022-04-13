جنايات البحر الأحمر تؤيد حكم الإعدام على شابين قتلا صديقهما وأخفيا جثته بالغردقة

أيدت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام على شابين قتلا صديقهما عمدًا وأخفى جثته بصحراء الغردقة لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا.

تعود الواقعة حيث تلقى المقدم عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الغردقة بلاغًا بالعثور على جثة طالب، 18 سنة، بالمنطقة الجبلية المتاخمة لمنطقة حفر الباطن بعد أيام من البلاغ باختفائه وتعرف شقيق المجني عليه على الجثة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وأسفرت تحريات فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحر الأحمر، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من طالب، 19 سنة، صديق المجنى عليه، ونجل عمه، 20 سنة، وباستهدافهما بمأمورية، تم ضبط الأول وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وقرر بعقده والثانى العزم على التخلص من المجنى عليه لوجود خلافات مالية بين المتهم الثانى والمجنى عليه لاقتراض المتهم مبلغا ماليا من المجنى عليه ولم يقم برده، وقاما بقتله وإخفاء الجثة بالمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، بعد أن قاما بخنقه واستوليا على هاتفي محمول كانا بحوزة المجنى عليه وفرا هاربين حتى تم إلقاء القبض عليهما وقاما بتمثيل الجريمة أمام النيابة.



كانت الأجهزة المختصة بالغردقة قد وجهت 4 تهم للشابين، وذلك في قرار إحالتهما لمحكمة الجنايات بعد أن قتلا صديقهما بمدينة الغردقة وشملت التهم للشابين القتل العمد مع سبق الإصرار والخطف ودفن وإخفاء الجثة وسرقة متعلقاته الشخصية.

وقررت إحالة الشابين لمحكمة الجنايات، وذلك في واقعة قيامهما بقتل صديقهما عمدا بالغردقة واخفاء جثته بمنطقة صحراوية بالغردقة.

وتضمنت تفاصيل الجريمة تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر آنذاك إخطارا من أجهزة الأمن بالبحر الأحمر برئاسة اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية باختفاء طالب بالثانوي وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة العميد علاء صابر رئيس مباحث البحر الأحمر لكشف غموض العثور على جثة طالب الثانوي بمدينة الغردقة، وتبين من التحريات أن صديق المجنى عليه ونجل عمه وراء ارتكاب وإخفاء الجثة في منطقة جبلية بالغردقة لابعاد الشبهة عنهما.