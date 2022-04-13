عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات البحر الأحمر تؤيد حكم الإعدام على شابين قتلا صديقهما وأخفيا جثته بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أيدت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام على شابين قتلا صديقهما عمدًا وأخفى جثته بصحراء الغردقة لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا.

تعود الواقعة حيث تلقى المقدم عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الغردقة بلاغًا بالعثور على جثة طالب، 18 سنة، بالمنطقة الجبلية المتاخمة لمنطقة حفر الباطن بعد أيام من البلاغ باختفائه وتعرف شقيق المجني عليه على الجثة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وأسفرت تحريات فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحر الأحمر، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من طالب، 19 سنة، صديق المجنى عليه، ونجل عمه، 20 سنة، وباستهدافهما بمأمورية، تم ضبط الأول وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وقرر بعقده والثانى العزم على التخلص من المجنى عليه لوجود خلافات مالية بين المتهم الثانى والمجنى عليه لاقتراض المتهم مبلغا ماليا من المجنى عليه ولم يقم برده، وقاما بقتله وإخفاء الجثة بالمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، بعد أن قاما بخنقه واستوليا على هاتفي محمول كانا بحوزة المجنى عليه وفرا هاربين حتى تم إلقاء القبض عليهما وقاما بتمثيل الجريمة أمام النيابة.


كانت الأجهزة المختصة بالغردقة قد وجهت 4 تهم للشابين، وذلك في قرار إحالتهما لمحكمة الجنايات بعد أن قتلا صديقهما بمدينة الغردقة وشملت التهم للشابين القتل العمد مع سبق الإصرار والخطف ودفن وإخفاء الجثة وسرقة متعلقاته الشخصية.

وقررت إحالة الشابين لمحكمة الجنايات، وذلك في واقعة قيامهما بقتل صديقهما عمدا بالغردقة واخفاء جثته بمنطقة صحراوية بالغردقة.

وتضمنت تفاصيل الجريمة تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر آنذاك إخطارا من أجهزة الأمن بالبحر الأحمر برئاسة اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية باختفاء طالب بالثانوي وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة العميد علاء صابر رئيس مباحث البحر الأحمر لكشف غموض العثور على جثة طالب الثانوي بمدينة الغردقة، وتبين من التحريات أن صديق المجنى عليه ونجل عمه وراء ارتكاب وإخفاء الجثة في منطقة جبلية بالغردقة لابعاد الشبهة عنهما.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

إيهاب جلال يضم مدرباً عاماً ومحلل أداء لجهاز منتخب مصر

الأرصاد تُحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة لـ تصل إلى 13 مئوية

بعد قرار زيادة المعاشات.. تعرف على إمكانية الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

راتب إيهاب جلال مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

تعافى الجميع.. رئيس بيلاروس: بوتين أوقف جميع فيروسات كورونا حول العالم

الجامع الأزهر يطلق مبادرة "ألف دعوة إفطار" يوميًّا للطلاب الوافدين

روسيا تهدد أمريكا والناتو باستهداف مركباتهم الناقلة للسلاح في أوكرانيا

في رمضان !.. لماذا حضر إفيه عمرو مصطفى في مباراتي تشيلسي والزمالك

الفلاحين: البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر يساهم في خفض الأسعار بالأسواق

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

حكم قراءة القرآن من الهاتف وتأخير العشاء وصلاة التراويح بالمنزل ..فيديو

الإفتاء تحدد أفعال تبطل الصيام بين الزوجين.. فيديو جراف

ماذا قال ضياء السيد عن كيروش ومحمد صلاح والفيديوهات المسربة "فيديوجراف"

تفاصيل تداول الصحف الكورية لـ مسلسل الكبير أوي 6 .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ