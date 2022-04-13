الاختيار3 الحلقة 12..الشاطر يطلب من مرسي عدم التعامل مع وزير الدفاع إلا بعد مشاورة الجماعة

شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل الاختيار 3، إصدار خيرت الشاطر أمرا لمحمد مرسي بتجاهل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وعدم التعامل معه والاجتماع به بشكل رسمي، والتأخر في الرد على تقارير وزارة الدفاع :" حسسه إنك مش عاوز تتعامل معاه".

وحينما تخوف مرسي من التلاعب مع الجيش طمأنه خيرت الشاطر بأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيس الجمهورية، وأنه يريد إيصال رسالة قوية للسيسي وقال له:" عاوزين نقوله إن احنا في أي وقت ممكن نوجه الحشود بتاعتنا له وللجيش".

الاختيار 3

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.